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Депутат Рады увидел плохой знак в замене делегатов на «Крымской платформе»

  /   Обновлено: 24 августа 2021 08:53
Политика
Депутат Рады увидел плохой знак в замене делегатов на «Крымской платформе»
udp.org.ua  /  Партия развития Украины/Партія розвитку України

Киев, 24 августа. Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин увидел плохой знак в замене делегатов от западных стран на саммите «Крымская платформа».

Парламентарий напомнил, что вместо главы МИД Франции на саммит приехал министр-делегат внешней торговли Франк Ристер. Великобритания прислала занимающую должность замглавы МИД «девушку» вместо министра обороны, посетовал Волошин.

Депутат считает это плохим сигналом для Украины и обнадеживающим для России. Даже самые громкие критики Кремля не считают реалистичной задачей изменение статус-кво вокруг Крыма, поделился мнением в Facebook Волошин.

Депутат подчеркнул, что в данном случае отсылки к кризису в Афганистане не работают. Волошин считает, что если целью саммита было доказательство того, что крымский вопрос в мировой повестке остается первоочередным, то на деле «вышло ровно наоборот».

России необходимо ввести санкции против участников саммита «Крымская платформа». Об этом заявил член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер.

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украина волошин крымская платформа
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