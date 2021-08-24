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Комплекс для скрытого досмотра людей создали в России
Армия
Комплекс для скрытого досмотра людей создали в России
pulkovoairport.ru  /  пресс-служба управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Москва, 24 августа. Модернизированный комплекс скрытого досмотра, позволяющий определять наличие запрещенных предметов, а также определяющий эмоции, представили на форуме «Армия-2021».

Помимо обнаружения опасных объектов, таких как оружие, новый комплекс способен распознавать шесть базовых эмоций человека (радость, страх, гнев, печаль, удивление, и др.). Таким образом можно повысить достоверность выявления злоумышленников в потоке людей.

В комплексе применяется нейронная сеть. Приемная часть умещается в габариты четырех пачек сигарет. Проходя через эти зоны, человек будет полностью дистанционно досмотрен.

Оборудование можно будет разместить за радиопрозрачными стенами коридоров. В дальнейшем комплекс планируют доработать, включив технологию по идентификации походки человека, а также другим внешним признакам и особенностям.

Ранее гостям форума «Армия-2021» показали уникальных роботов-подводников. Аппараты способны погружаться на глубину до 12 тысяч метров.

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