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Россия будет выдавать временное удостоверение личности людям без гражданства

  /   Обновлено: 24 августа 2021 09:08
Общество
Россия будет выдавать временное удостоверение личности людям без гражданства
pixabay.com  /  IGORN

Москва, 24 августа. Люди без гражданства, которые находятся на территории России, смогут получить временное удостоверение личности с 24 августа.

Такой нормой дополнился закон о нахождении иностранных лиц в России. Документ будет выдаваться сроком на десять лет. Он также станет подтверждением о нахождении лица на территории страны.

Заявление можно подать в территориальный орган МВД России. Выдача удостоверения осуществляется в течение десяти рабочих дней. С этим документом иностранцы смогут работать в России без разрешительных бумаг.

В случае, если лицо получит гражданство другой страны, удостоверение будет аннулировано. После этого человеку дается 15 дней для того, чтобы покинуть Россию. Документ также прекратит действие, если лицо предоставило ложные документы или информацию о себе.

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому некоторые категории лиц смогут получить гражданство страны в упрощенной форме.

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