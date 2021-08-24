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Мошенники стали чаще взламывать аккаунты на «Госуслугах»
Общество
Мошенники стали чаще взламывать аккаунты на «Госуслугах»
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 24 августа. Мошенники стали активнее пытаться взломать аккаунты на «Госуслугах. Об этом свидетельствуют данные производителя систем борьбы с утечками DeviceLock.

В даркнете зафиксирован рост числа продаваемых краденых аккаунтов. Стоимость новых упала со 100 рублей до 30-40 рублей, тогда как за использованные мошенники требуют 4-5 рублей.

По словам гендиректора DeviceLock DLP Юрия Томашко, злоумышленники используют краденые аккаунты для оформления микрозаймов или регистрации в букмекерских конторах. После чего владельцам приходится возвращать долги или НДФЛ со ставок.

Для защиты от подобных действий рекомендуется использовать двухфакторную идентификацию, придумывать сложный пароль, который не содержит персональных данных владельца, а также регистрировать аккаунт на отдельный номер телефона, сказал Томашко в интервью РИА Новости.

Недавно «Общероссийский народный фронт» предложил ввести уголовную ответственность за создание сервиса по подмене телефонных номеров.

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