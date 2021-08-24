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Ветка БАМа и порт на Охотском море обойдутся «Эльгауголю» в 97 млрд рублей

  /   Обновлено: 24 августа 2021 08:39
Экономика
Ветка БАМа и порт на Охотском море обойдутся «Эльгауголю» в 97 млрд рублей
wikipedia.org  /  Трансмашхолдинг

Москва, 24 августа. Стоимость строительства порта и частной железной дороги от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до Охотского моря оценили в 97,1 млрд рублей.

Расчет стоимость проекта изложен в письме гендиректора угольной компании «Эльгауголь» Александра Исаева на имя замглавы Минтранса РФ Владимира Токарева, сообщает РБК. Рассчитанная УК цифра меньше закладываемых при проектировании РЖД затрат, так как в УК полагают, что никто кроме предприятия веткой пользоваться не сможет.

Срок строительства специалисты оценили в пять лет, проект должен окупиться примерно за семь лет, отмечается в приложении к письму. На строительство железнодорожной линии потребуется 37,3 млрд рублей, на создание порта у поселка Чумикан — 31,4 млрд рублей, на закупку подвижного состава — 28,4 млрд рублей. Один километр дороги оценивается в 74,6 млн рублей.

Исаев отметил, что «Эльгауголь» предлагает реализовать проект на собственные средства при условии гарантированного вывоза с Эльгинского месторождения 30 млн тонн угля.

Ранее замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков заявил, что реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) будет завершена в 2023 году. Чиновник подчеркнул, что вторая ветка БАМ протяженностью 340 км является самым сложным участком магистрали.

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бам эльгауголь Эльга
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