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Приблизительные сроки завершения строительства «СП-2» назвали в МИД России
Политика
Приблизительные сроки завершения строительства «СП-2» назвали в МИД России
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 августа. Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено в течение нескольких недель, считает директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Дипломат подчеркнул, что проект близок к завершению. До «физического окончания строительства» осталось несколько недель, сообщил РИА Новости Биричевский.

В рамках проекта через Балтийское море от России до ФРГ проложено две нитки газопровода. Общая годовая мощность «СП-2» составит 55 млрд кубометров газа.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вводя санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» США нарушают международное право. По словам дипломата, американские санкции против «СП-2» также противоречат принципу свободных рыночных отношений.

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мид рф северный поток - 2 сп-2
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