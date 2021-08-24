Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 10:58
10:54
Армия
Sohu: российский «Аллигатор» с новой ракетой превратит танки Запада в металлолом
10:51
Армия
Свыше 60 подмосковных предприятий приняли участие в форуме «Армия-2021»
10:50
Экономика
Технические сбои в работе «Яндекса» зафиксированы пользователями
10:49
Общество
Россиянам с ВИЧ объяснили правила вакцинации от COVID-19
10:47
Политика
Пашинян назвал стратегический союз с РФ одним из главных факторов безопасности Армении
10:46
Происшествия
Следователи возбудили дело по факту осквернения мемориала героям ВОВ в Кузбассе
10:45
Общество
Власти Петербурга смягчают ограничения по коронавирусу
10:42
Россия
Работу тяжелой огнеметной системы пермских заводов показали на форуме «Армия – 2021»
10:41
Экономика
Новый ценовой рекорд поставлен бумагами «Газпрома» на бирже
10:39
Армия
США разработали сверхсекретное космическое оружие для противостояния России и Китаю
Все новости

В РФ создали модернизированный комплекс скрытого досмотра. События дня

  /   Обновлено: 24 августа 2021 10:09
Общество

Путин и Лукашенко провели переговоры по телефону

Президент России Владимир Путин созвонился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в понедельник, 23 августа. Лидеры двух стран обсудили важные экономические и военно-политические вопросы. Важной темой беседы стали учения «Запад-2021», которые будут проходить с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. В маневрах примут участие около 200 тысяч военнослужащих, а также 80 самолетов и вертолетов, 290 танков и более 450 единиц бронированной техники.

Зеленский ищет союзников против «СП-2»

В РФ создали модернизированный комплекс скрытого досмотра. События дня
president.gov.ua  / Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ищет сторонников. Лидер Незалежной вновь предпринял попытку и предложил Варшаве совместно противодействовать запуску «Северного потока — 2».
«Мы должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это в интересах энергетической безопасности Европы в целом», — заявил он.
Зеленский полагает, что Польша и Украина должны держаться вместе и совместно противостоять запуску «Северного потока — 2», ведь, по словам президента Украины, газопровод — не что иное, как «ловушка для Запада».

В РФ создали модернизированный комплекс скрытого досмотра

В РФ создали модернизированный комплекс скрытого досмотра. События дня
Пресс-службы Минобороны РФ  / 

На форуме «Армия-2021» на суд зрителей представили модернизированный комплекс скрытого досмотра, который позволяет определить наличие у человека запрещенных веществ и опасных предметов, а также распознает эмоции. Нейросеть способна различать шесть базовых эмоций человека, а именно: радость, страх, гнев, печаль, удивление и недоумение. На основе данных этой разработки можно будет сделать заключение, представляет ли испытуемый опасность для общества. Напомню, 23 августа состоялось официальное открытие «Армии-2021» и международных армейских игр. 24-25 августа форум смогут посетить специалисты, а с 26 по 28 августа — все желающие.

Более 4,5 тысячи жителей Дагестана остались без газа

В РФ создали модернизированный комплекс скрытого досмотра. События дня
Pr Scr youtube.com  / Погода от шефа

В результате сильных ливней в Дагестане сошел мощный селевой поток. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России. По сообщению ведомства, без газа остались 950 домов в четырех населенных пунктах, где проживают более 4,5 тысячи человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

 

Вернуться назад

Все новости / Общество / В РФ создали модернизированный комплекс скрытого досмотра. События дня
путин белоруссия польша украина лукашенко зеленский дагестан анджей дуда армия-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru