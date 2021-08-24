В РФ создали модернизированный комплекс скрытого досмотра. События дня

Путин и Лукашенко провели переговоры по телефону Президент России Владимир Путин созвонился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в понедельник, 23 августа. Лидеры двух стран обсудили важные экономические и военно-политические вопросы. Важной темой беседы стали учения «Запад-2021», которые будут проходить с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. В маневрах примут участие около 200 тысяч военнослужащих, а также 80 самолетов и вертолетов, 290 танков и более 450 единиц бронированной техники.

Зеленский ищет союзников против «СП-2» president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский ищет сторонников. Лидер Незалежной вновь предпринял попытку и предложил Варшаве совместно противодействовать запуску «Северного потока — 2». «Мы должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это в интересах энергетической безопасности Европы в целом», — заявил он. Зеленский полагает, что Польша и Украина должны держаться вместе и совместно противостоять запуску «Северного потока — 2», ведь, по словам президента Украины, газопровод — не что иное, как «ловушка для Запада».

В РФ создали модернизированный комплекс скрытого досмотра Пресс-службы Минобороны РФ / На форуме «Армия-2021» на суд зрителей представили модернизированный комплекс скрытого досмотра, который позволяет определить наличие у человека запрещенных веществ и опасных предметов, а также распознает эмоции. Нейросеть способна различать шесть базовых эмоций человека, а именно: радость, страх, гнев, печаль, удивление и недоумение. На основе данных этой разработки можно будет сделать заключение, представляет ли испытуемый опасность для общества. Напомню, 23 августа состоялось официальное открытие «Армии-2021» и международных армейских игр. 24-25 августа форум смогут посетить специалисты, а с 26 по 28 августа — все желающие.