Сенатор Кутепов предложили пересчитать стоимость квадратного метра жилья в России

Москва, 24 августа. Сенатор Андрей Кутепов направил предложение пересмотреть расчетную стоимость квадратного метра жилья в России помощнику президента России Максиму Орешкину.

Глава комитета Совфеда по экономической политике отметил, что речь идет о показателе, который применяется при переселении жителей аварийных домов. Как отметил Кутепов, сейчас он занижен почти повсеместно из-за того, что законодательство отстает от роста цен на стройматериалы, сообщает ТАСС.

По словам сенатора, Минстрой при расчете затрат регионов не учитывает расходы, которые связаны с коэффициентом превышения площади покупаемого жилья над расселяемым. В Пензе по муниципальному контракту стоимость квадратного метра составляет 47139,89 рубля, а рыночная — от 57 до 70 тысяч рублей. В других субъектах России сложилась аналогичная ситуация, отмечает сенатор.

После ужесточения выдачи ипотеки темпы роста ипотечного кредитования по итогам июля замедлились до 2%, следует из обзора Центробанка. По данным регулятора, в июне ипотечный рынок рос на 3%.