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ФСБ раскрыла документы об убийстве бандеровцами и гитлеровцами митрополита

  /   Обновлено: 24 августа 2021 09:16
Общество
ФСБ раскрыла документы об убийстве бандеровцами и гитлеровцами митрополита
wikipedia.org  /  Nick Grapsy / CC BY-SA 4.0

Москва, 24 августа. ФСБ России рассекретила документы об убийстве бандеровцами и гитлеровцами митрополита Алексия, не пожелавшего переходить под юрисдикцию автокефальной церкви.

Среди обнародованных документов оказалась справка, направленная архиепископом Курским и Белгородским Питиримом председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР Георгию Карпову летом 1944 года. В материалах указано, что фашисты после оккупации Украины поддержали воссоздание автокефальной украинской церкви.

Возглавил новую церковь епископ Поликарп (Сикорский). Украинские националисты начали помогать раскольникам. И в итоге война между двумя церквями приобрела более острую форму.

О смерти митрополита Алексия стали говорить задолго до его кончины. Перед смертью он получил от генерального комиссара Луцка поручение прибыть в город для обсуждения школьных вопросов. Митрополит в сопровождении секретаря и переводчика отправился в пункт назначения. Спустя 20 минут после отъезда стали распространяться слухи об убийстве священнослужителя.

Питирим привел слова очевидцев, которые видели в местном лесу разбитую машину, тела трех погибших и легко раненного митрополита, просившего помощи. Свидетель попросил крестьян помочь, но они отказались из-за страха стать следующими жертвами бандеровцев.

На днях ФСБ России указала, что некоторая часть русской эмиграции шла на сотрудничество с нацистами в годы Великой Отечественной войны. Она опубликовала документы о русских эмигрантах и бывших советских военнослужащих в карательном батальоне СС «Варяг».

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украина убийство алексий
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