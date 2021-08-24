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Авиасообщение между Сахалином и Советской Гаванью восстановили после непогоды
Общество
Авиасообщение между Сахалином и Советской Гаванью восстановили после непогоды
pixabay.com  /  Holgi

Южно-Сахалинск, 24 августа. Прямое воздушное авиасообщение между Южно-Сахалинском и Советской гаванью восстановлено. Об этом сообщили в сахалинском аэропорту.

После суточной задержки пассажирский самолет вылетел из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань. Рейсы были приостановлены из-за неблагоприятных метеоусловий в Хабаровском крае.

Сейчас в Советской Гавани погода спокойная, но пасмурная. Ветер дует с порывами до 7 м/с, осадков не прогнозируется. Такая же обстановка сохраняется в Южно-Сахалинске, однако там безветренная погода.

Недавно более 100 человек сняли с рейса Москва — Южно-Сахалинск из-за неисправности самолета. «Аэрофлот» отказался возмещать пассажирам ущерб.

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