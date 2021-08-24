Россияне рассказали о тратах на еду и жилье

Москва, 24 августа. Больше половины россиян ежемесячно тратят от 10 до 20 тысяч рублей на жилье и от 5 до 25 тысяч рублей на еду, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

На оплату аренды, ипотеки и ЖКУ большинство (59%) респондентов тратят около 10 до 20 тысяч рублей, 28% респондентов платят за квартиру до 10 тысяч рублей в месяц. От 20 до 30 тысяч рублей расходуют на жилье 7% участников исследования, от 30 до 50 тысяч рублей — 4% респондентов, от 50 до 75 тысяч рублей и более ежемесячно тратят на жилье по 1% опрошенных.

На продукты 40% респондентов в месяц тратят от 10 до 25 тысяч рублей, 2 -9% участников опроса — от 5 до 10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. От трех до пяти тысяч рублей тратят на еду 10% опрошенных, до трех тысяч рублей — 4% участника опроса. В сумму от 25 до 50 тысяч рублей свои ежемесячные траты еду оценили 14% опрошенный, от 50 тысяч рублей — 3% респондентов.

В исследовании участвовали более пяти тысяч пользователей сервиса «Работа.ру» старше 18 лет. На вопросы ответили респонденты из всех регионов России.

Ранее сотрудники российских компаний назвали продолжительность отпуска, необходимую для полноценного отдыха, приняв участие в опросе. Выяснилось, что жителям России необходимо больше двух недель на то, чтобы полноценно отдохнуть.