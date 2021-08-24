Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 09:24
09:22
Происшествия
Правоохранители Петербурга задержали блогера после лихачества на дороге
09:19
Происшествия
Полиция начала проверку по факту наезда самокатчика на ребенка в Сочи
09:19
Наука
Новый анализ на выявление рака легких с точностью 94% разработали в США
09:18
Общество
Россиянам раскрыли популярный обман в ресторанах быстрого питания
09:18
Происшествия
Житель Хабаровского края попал под арест за попытку задушить трехлетнего сына
09:16
Общество
Северо-Восточную хорду Москвы введут в эксплуатацию через год
09:16
Наука
Ядро Земли может содержать до 95% запасов углерода планеты
09:16
Общество
О самых грибных местах Северо-Запада России расскажут в медиацентре «Патриот»
09:12
Экономика
Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи
09:09
Политика
Госсекретарь США поздравил украинцев с Днем независимости
Все новости

Россия может обойтись без транзита газа через Украину
Политика
Россия может обойтись без транзита газа через Украину
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Москва, 24 августа. Россия может обойтись без Украины, если та не захочет транзита газа. Об этом сообщил глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Дипломат в беседе с РИА Новости заявил, что Москва сможет выполнять обязанности по поставкам газа в Европу. Однако это не значит, что Россия отказывается от транзита через Украину.

Биричевский отметил, что если Киев не захочет пропускать наш газ через свою территорию, то Москва сможет без нее обойтись. Однако речи об этом пока не идет, заявил он.

Российский лидер Владимир Путин ранее сообщил о готовности поставлять газ через Украину и после 2024 года. Сроки контрактов и их объем будут зависеть от потребностей ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Польши объединиться против «СП-2». Стороны рассматривают реализацию проекта как угрозу нацбезопасности.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Россия может обойтись без транзита газа через Украину
украина газ мид россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru