Москва, 24 августа. Россия может обойтись без Украины, если та не захочет транзита газа. Об этом сообщил глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Дипломат в беседе с РИА Новости заявил, что Москва сможет выполнять обязанности по поставкам газа в Европу. Однако это не значит, что Россия отказывается от транзита через Украину.

Биричевский отметил, что если Киев не захочет пропускать наш газ через свою территорию, то Москва сможет без нее обойтись. Однако речи об этом пока не идет, заявил он.

Российский лидер Владимир Путин ранее сообщил о готовности поставлять газ через Украину и после 2024 года. Сроки контрактов и их объем будут зависеть от потребностей ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Польши объединиться против «СП-2». Стороны рассматривают реализацию проекта как угрозу нацбезопасности.