Вирусолог Аграновский рассказал о влиянии коллективного иммунитета на COVID-19

Москва, 24 августа. Коллективный иммунитет и массовая вакцинация способны снизить риск распространения коронавируса.

Об этом заявил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с изданием РБК. По его словам, в странах, где уже сформировался коллективный иммунитет и вакцинировалась большая часть населения, тяжелые и летальные случаи от COVID-19 значительно снизились.

По мнению Аграновского, число заболевших может увеличиваться только из-за более опасных мутаций коронавируса. В этом случае привитые люди легче переносят болезнь. При этом неизвестно, способен ли коллективный иммунитет защитить от вспышек COVID-19, пояснил инфекционист Малышев. Он привел в пример пандемию дифтерии и кори, которые удалось остановить только благодаря вакцинации.

Недавно иммунолог Андрей Продеус заявил, что первый этап прививания от коронавируса нужно пройти до наступления осенних холодов, так как от этого зависит формирование антител.