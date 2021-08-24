Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 07:57
07:51
Общество
Вирусолог Аграновский рассказал о влиянии коллективного иммунитета на COVID-19
07:33
Армия
Боевая машина пехоты БМП-3 получит комплекс активной защиты
07:16
Происшествия
Американец получил огнестрельное ранение во время стрельбы в Манхэттене
07:11
Общество
ОНФ выступил за введение уголовной ответственности за услугу подмены номера
07:07
Общество
Температура до плюс 21 градуса тепла ожидается в Москве во вторник
06:50
Армия
Разработка зенитных мини-ракет для уничтожения беспилотников началась в России
06:49
Экономика
Россияне стали реже брать микрозаймы на образование
06:30
Политика
Член ОП России призвал инициировать ввод санкций против участников «Крымской платформы»
06:25
Наука
Математики описали самый эффективный способ набора мышечной массы
06:10
Политика
Зеленский призвал президента Польши объединиться против «СП-2»
Все новости

Боевая машина пехоты БМП-3 получит комплекс активной защиты

  /   Обновлено: 24 августа 2021 07:33
Армия
Боевая машина пехоты БМП-3 получит комплекс активной защиты
Pr Scr youtube.com  /  УралВагонЗавод

Москва, 24 августа. ПАО «Курганмашзавод» проведет работы по модернизации боевой машины пехоты БМП-3. Информацию об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».

«Курганмашзавод» оснастит БМП-3 комплексом активной защиты. Для этого на машину будут установлены решетчатые экраны и навесная динамическая броня. Модернизация будет проходить также путем повышения командной управляемости за счет установки современного программно-технического комплекса.

БМП-3 сможет применяться в суровых условиях Севера. Для этого машина получит новую гусеницу, которая повысит проходимость и уменьшит давление на грунт. Боекомплект броневика улучшат с помощью введения высокоточного вооружения, передает ТАСС.

Недавно генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов рассказал о будущей модернизации ракеты «Булава».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Боевая машина пехоты БМП-3 получит комплекс активной защиты
модернизация бмп-3 курганмашзавод
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru