Боевая машина пехоты БМП-3 получит комплекс активной защиты

Москва, 24 августа. ПАО «Курганмашзавод» проведет работы по модернизации боевой машины пехоты БМП-3. Информацию об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».

«Курганмашзавод» оснастит БМП-3 комплексом активной защиты. Для этого на машину будут установлены решетчатые экраны и навесная динамическая броня. Модернизация будет проходить также путем повышения командной управляемости за счет установки современного программно-технического комплекса.

БМП-3 сможет применяться в суровых условиях Севера. Для этого машина получит новую гусеницу, которая повысит проходимость и уменьшит давление на грунт. Боекомплект броневика улучшат с помощью введения высокоточного вооружения, передает ТАСС.

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