Американец получил огнестрельное ранение во время стрельбы в Манхэттене

Нью-Йорк, 24 августа. Американец получил огнестрельное ранение в результате стрельбы в центре Манхэттена. Информацией об этом поделился департамент полиции Нью-Йорка.

Правоохранители сообщили, что вечером между двумя американцам произошел конфликт. По предварительной информации, нападавший попросил незнакомца поделиться едой. Мужчина отказался, после чего другой американец достал пистолет и открыл огонь.

Пуля попала в ногу проходившего мимо человека, который направлялся на поезд в Нью-Йорк. Медики госпитализировали раненого. Сейчас ничего не угрожает жизни пострадавшего.

Аналогичный инцидент со стрельбой в США ранее произошел в школе Альбукерке. Происшествие унесло жизнь учащегося. Огонь открыл 13-летний школьник.