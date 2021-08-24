ОНФ выступил за введение уголовной ответственности за услугу подмены номера

Москва, 24 августа. «Общероссийский народный фронт» направил в Минцифры предложение ввести уголовную ответственность за создание сервиса по подмене телефонных номеров.

Общественники в своем обращении на имя главы ведомства Максута Шадаева попросили обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках. Также должна быть возможность их блокировки без санкций суда, передает «Коммерсантъ».

Центробанк России поддержал идею ОНФ. По данным ЦБ, в первом квартале текущего года зафиксировано 6,1 тысячи номеров, которые использовали мошенники. Этот показатель вырос на 380 за год. Решения на законодательном уровне пока принято не было.

Стало известно, как телефонные мошенники «разводят» адвокатов. Одной из схем является использование легенды о незаконном задержании.