Разработка зенитных мини-ракет для уничтожения беспилотников началась в России

Москва, 24 августа. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал разработку зенитных малоразмерных ракет, которые предназначены для уничтожения беспилотников.

Информацию об этом сообщил генеральный конструктор концерна Павел Созинов в интервью РИА Новости. По его словам, финансирование проекта будет происходить из средств концерна «Алмаз-Антей».

Разработка мини-ракет осуществляется для целесообразности, так как использование обычных «зениток» для уничтожения беспилотников может быть неразумно, потому что сбиваемые самолеты стоят в разы дешевле ракет.

Недавно новую российскую ракету «Изделие 305Э» для модернизированных боевых вертолетов представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».