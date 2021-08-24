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Россияне стали реже брать микрозаймы на образование

  /   Обновлено: 24 августа 2021 06:49
Экономика
Россияне стали реже брать микрозаймы на образование
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 августа. Доля микрозаймов на образование в первом полугодии снизилась до 3,7%, следует из исследования онлайн-платформы Webbankir.

В компании отметили, что интерес к обучению во многом спровоцировала пандемия. В первые шесть месяцев прошлого года доля займов на образование составила 4,1%. Это наибольший показатель. В первом полугодии этого года доля подобных микрозаймов снизилась до 3,7%.

Между тем, по сравнению с доковидным 2019 годом, за последние два года доля ссуд на образование увеличилась почти в 1,5 раза, сообщает РИА Новости. Чаще всего россияне берут микрозаймы по-прежнему на текущие расходы и непредвиденные нужды — 42,8%. На ремонт выдается 14,6% займов, на крупные покупки — 12,3%.

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в России увеличился средний размер микрокредита. В июле текущего года средний размер микрозайма был равен 8,56 тысячи рублей.

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образование микрозаймы микрокредит
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