Москва, 24 августа. России необходимо ввести санкции против участников саммита «Крымская платформа». Об этом заявил член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер.

Участники встречи посягнули на территориальную целостность России, поэтому власти страны должны принять ответные меры, сказал Абажер в интервью РИА Новости.

Саммит «Крымская платформа» прошел 23 августа в Киеве. Его инициатором стал украинский президент Владимир Зеленский. На встрече лидеры 40 стран обсудили возвращение контроля Украины над полуостровом.

Недавно депутат Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал прошедший саммит «Крымская платформа». По его словам, эта встреча является демонстрацией банкротства украинской политики.