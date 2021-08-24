Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 07:56
07:51
Общество
Вирусолог Аграновский рассказал о влиянии коллективного иммунитета на COVID-19
07:33
Армия
Боевая машина пехоты БМП-3 получит комплекс активной защиты
07:16
Происшествия
Американец получил огнестрельное ранение во время стрельбы в Манхэттене
07:11
Общество
ОНФ выступил за введение уголовной ответственности за услугу подмены номера
07:07
Общество
Температура до плюс 21 градуса тепла ожидается в Москве во вторник
06:50
Армия
Разработка зенитных мини-ракет для уничтожения беспилотников началась в России
06:49
Экономика
Россияне стали реже брать микрозаймы на образование
06:30
Политика
Член ОП России призвал инициировать ввод санкций против участников «Крымской платформы»
06:25
Наука
Математики описали самый эффективный способ набора мышечной массы
06:10
Политика
Зеленский призвал президента Польши объединиться против «СП-2»
Все новости

Математики описали самый эффективный способ набора мышечной массы
Наука
Математики описали самый эффективный способ набора мышечной массы
citymurmansk.ru

Кембридж, 24 августа. Ученые из Кембриджского университета разработали математическую модель для определения оптимального режима упражнений для набора мышечной массы, сообщает Biophysical Journal.

Британские математики отметили, что для каждого человека можно определить оптимальное сочетание упражнений и времени тренировок. Предложенная ими модель основана на методах теоретической биофизики.

Построить систему позволило изучение способности клеток воспринимать механические сигналы в окружающей их среде – механочувствительности. Модель показывает, какое усилие нужно приложить и сколько времени заниматься спортом. В будущем ученые хотят разработать приложение для составления индивидуальных планов тренировок.

Ранее эксперт по фитнесу Джоанна Дасе рассказала, как правильно сжигать жир во время ходьбы. В первую очередь специалист посоветовала задействовать мышцы живота и держать в постоянном движении руки.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Математики описали самый эффективный способ набора мышечной массы
наука здоровье биология
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru