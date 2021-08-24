Математики описали самый эффективный способ набора мышечной массы

Кембридж, 24 августа. Ученые из Кембриджского университета разработали математическую модель для определения оптимального режима упражнений для набора мышечной массы, сообщает Biophysical Journal.

Британские математики отметили, что для каждого человека можно определить оптимальное сочетание упражнений и времени тренировок. Предложенная ими модель основана на методах теоретической биофизики.

Построить систему позволило изучение способности клеток воспринимать механические сигналы в окружающей их среде – механочувствительности. Модель показывает, какое усилие нужно приложить и сколько времени заниматься спортом. В будущем ученые хотят разработать приложение для составления индивидуальных планов тренировок.

Ранее эксперт по фитнесу Джоанна Дасе рассказала, как правильно сжигать жир во время ходьбы. В первую очередь специалист посоветовала задействовать мышцы живота и держать в постоянном движении руки.