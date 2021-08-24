Зеленский призвал президента Польши объединиться против «СП-2»

Киев, 24 августа. Президент Украины Владимир Зеленский предложил польской стороне совместно противодействовать запуску «Северного потока — 2».

Глава государства на саммите «Крымская платформа» провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой. Стороны уделили особое внимание координации позиций против «СП-2».

Зеленский отметил, что Украина и Польша рассматривают реализацию проекта в Европе как угрозу безопасности страны. По этой причине Варшава и Киев должны вместе работать над недопущением запуска.

Зеленский и Дуда обсудили перспективы стран по сотрудничеству в энергетической сфере. Стороны обговорили совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.

Ранее Медведчук объяснил, как власти Украины ведут страну к потере суверенитета. Он рассказал о заключении Киева в политическую резервацию.