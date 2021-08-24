Захарова раскритиковала Эстонию за установку памятника «лесным братьям»

Москва, 24 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала Эстонию за установку в Выруском уезде памятника «лесным братьям».

Эстония чествует коллаборационистов и карателей, а не «освободивших мир» солдат Красной армии, включая героев-эстонцев, написала в Telegram-канале Захарова. По ее словам, в историю «лесные братья» вошли как «обыкновенные душегубы», которые расправлялись с «невинными гражданскими» подло и исподтишка.

Захарова напомнила, что за год это уже второй «памятник этим бандитам». В августе прошлого года на острове Сааремаа был открыт мемориал в честь военного преступника Илпа. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что на счету «лесных братьев» только по официальным данным жизни порядка 500 мирных жителей Эстонии.

Ранее установку памятника «лесным братьям» в Выруском уезде резко осудило посольство России в Эстонии. В диппредставительстве отметили, что попытки фальсифицировать историю оскорбляют ветеранов Красной армии и служат питательной средой для «радикалов всех мастей».