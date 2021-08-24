Россияне назвали затраченную сумму на подготовку детей к школе

Москва, 24 августа. Почти треть семей в России собираются потратить на подготовку ребенка к школе 5-10 тысяч рублей, следует из результатов исследования компании MAXIMUM Education.

От 3 до 5 тысяч рублей на подготовку к учебному году планируют потратить десять процентов опрошенных родителей школьников. От 5 до 10 тысяч рублей готовы выделить на эти цели 28% опрошенных, от 10 до 20 тысяч рублей — 25%, от 20 до 30 тысяч рублей — 15% и более 30 тысяч рублей 14% участников опроса. Менее 3 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе потратят восемь процентов опрошенных родителей.

Исследование проводилось в период с 14 по 23 августа среди учеников 5-11 классов и их родителей. Всего было опрошено свыше 1,5 тысячи россиян. Исследование проводилось методом e-mail опроса.

Ранее доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев рассказал, как сэкономить на сборах ребенка в первый класс. По его словам, стоимость минимального школьного набора в этом году в России выросла до 13 тысяч рублей.