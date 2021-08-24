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Команда России установила рекорд на военных играх «АрМИ» в Приморье
Армия
Команда России установила рекорд на военных играх «АрМИ» в Приморье
stat.mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Владивосток, 24 августа. Российские военные установили рекорд прохождения трассы в ходе международного конкурса «Морской десант» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021» в Приморском крае.

Информацию об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. На конкурсе «Эстафета» участникам предстояло пройти девятикилометровый маршрут, а также преодолеть водные участки и препятствия на БТР-82А. Экипаж также совершал стрельбу по целям из вооружения бронетранспортера и пулемета.

Команда России показала лучший результат на этапе «Эстафета». Военные преодолели полосу препятствий за 1 час 8 минут 33 секунды и установили рекорд трассы.

Недавно замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров сообщил о результатах подготовки российских военных к «АрМИ-2021». По его словам, первый этап отборочного конкурса прошла почти половина российских военных.

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игры военные арми-2021
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