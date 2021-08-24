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Генконструктор Соломонов рассказал о перспективах баллистической ракеты «Булава»

  /   Обновлено: 24 августа 2021 05:28
Армия
Генконструктор Соломонов рассказал о перспективах баллистической ракеты «Булава»
mil.ru  /  Официальный сайт Министерства обороны РФ

Москва, 24 августа. Баллистическая ракета «Булава» для подводных лодок будет модернизирована и простоит на вооружении ВМФ еще долгое время.

Об этом рассказал генеральный конструктор Московского института теплотехники, разработчик «Булавы» Юрий Соломонов. По его словам, баллистическая ракета будет модернизирована, однако планов на ближайшее будущее пока нет. «Булава» еще очень долго будет использоваться Военно-морскими силами России, отметил Соломонов в интервью РИА Новости.

Недавно в Кубинке стартовал международно военно-технический форум «Армия-2021». На нем Россия представила новую ракету «Изделие 305Э» для модернизированных боевых вертолетов.

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