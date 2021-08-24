Диетолог Кораблева рассказала о пользе перловки для здоровья и красоты кожи

Москва, 24 августа. Перловая крупа содержит большое количество фосфора, который очень полезен для организма. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.

По ее словам, перловая каша полезна для здоровья сердечно-сосудистой системы, зубной эмали и скелетной ткани. Эта крупа также содержит калий, магний, железо и аминокислоту лизин, которая помогает в выработке коллагена. Здоровье и красота кожи напрямую зависят от этого белка, поэтому крупу называют «кашей красоты», рассказала диетолог в интервью РИА Новости.

Кроме этого, перловка является диетическим продуктом, который содержит жиры в малом объеме — всего 1,1 грамма на 100 грамм крупы. Однако Кораблева предупредила о вреде переедания каши, так как она может спровоцировать газообразование.

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