Newsweek создал инструкцию для начинающих бизнесменов, как добиться успеха

Москва, 24 августа. Отличная идея может возникнуть у каждого, однако чтобы ее воплотить в успешный бизнес, требуется определенный набор навыков. Эксперты рассказали, какой именно.

Неудачи многих предпринимателей не всегда связаны с невозможностью найти подходящее финансирование или выдвинуть одну действенную идею. Часто дело сводится к воплощению хорошей идеи в жизнь и превращению ее в большой бизнес, пишет Newsweek. Пандемия и ее влияние на малый бизнес сделали это время непростым, но и уникальным. Сегодняшним предпринимателям необходимо знать, как правильно расставить приоритеты и понять, в чем они заключаются.

Помощь и поиск своей цели

Начало собственного дела может быть удручающим. Может показаться, что вся тяжесть организации процесса лежит на ваших плечах. Хотя это порой действительно так. Поэтому поиск наставников и лидеров в своей области, которые дадут обратную связь и помогут продвинуться вперед, является жизненно важным шагом на пути к тому, чтобы стать успешным предпринимателем.

Инвестор Марк Уотсон подчеркивает, что компаниям необходимо найти свою цель, чтобы мотивировать сотрудников и добиться успеха.

«Ваша цель может быть столь же простой, как желание построить лучшее будущее. Она может быть столь же сложной, как удовлетворение конкретных потребностей определенной группы людей. Что бы это ни было, это ваша основная движущая сила, объединяющая ваших сотрудников и отдающая все ваши компания — причина, по которой она существует. Эта цель дает каждому понять, куда они идут и почему», — подчеркивал он в своем блоге.

На способность к успеху, по словам экспертов, напрямую также влияют окружающая среда, в которой вы работаете, и люди вокруг вас. Поэтому начинающим предпринимателям важно найти наставников, которые помогут достичь цели. Найдите людей в других областях, которые вас вдохновляют, и прочтите их книги или онлайн-материалы. Ваша цель поможет вам пережить трудные времена, а наличие хорошего наставника поможет вам сосредоточиться на достижении своих целей, подчеркивает издание.

От идеи к действию

Когда предприниматели начинают свой бизнес, они обычно считают, что у них есть продукт, который стоит продать. Обратной стороной этого является то, что предприниматель видит болевую точку, которая есть у клиента, и ставит своей целью решить эту проблему. Это однозначно положительный момент, потому что бизнесмен начинает с организации, ориентированной на клиента, а не с организации, ориентированной на продукт.

«Часто лучший способ перейти от идеи к действию — это определить свой финал и вернуться назад. Это поможет вам понять, какие шаги вы должны предпринять на этом пути. Убедитесь, что вы задаетесь вопросом, какие вехи вам нужно достичь, и определите свою конечную цель. Все должно соответствовать этой цели», — советует Newsweek.

Продвигаться вперед, думая о финале своей огромной идеи, может быть пугающе. Но если предприниматель помнит свое «почему», свою основную цель для начала бизнеса, найдет подходящих наставников и создаст пошаговую стратегию для достижения этой цели, он на правильном пути к тому, чтобы стать авторитетным бизнесом.

Читайте также: Как зарабатывать на акциях инвестициями: топ-7 советов эксперта для начинающих.