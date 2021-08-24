Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 06:25
06:10
Политика
Зеленский призвал президента Польши объединиться против «СП-2»
06:00
Спорт
Экс-игрок «Зенита» рассказал, спасет ли российский футбол отмена лимита на легионеров
05:49
Политика
Захарова раскритиковала Эстонию за установку памятника «лесным братьям»
05:48
Общество
Россияне назвали затраченную сумму на подготовку детей к школе
05:28
Армия
Команда России установила рекорд на военных играх «АрМИ» в Приморье
05:28
Армия
Генконструктор Соломонов рассказал о перспективах баллистической ракеты «Булава»
05:13
Общество
Диетолог Кораблева рассказала о пользе перловки для здоровья и красоты кожи
05:07
Экономика
Newsweek создал инструкцию для начинающих бизнесменов, как добиться успеха
04:49
Шоу-бизнес
«Только после его смерти»: Даня Милохин не против занять место Николая Баскова
04:49
Политика
Полиция Одессы задержала американца в футболке с надписью «Россия»
Все новости

«Только после его смерти»: Даня Милохин не против занять место Николая Баскова

  /   Обновлено: 24 августа 2021 04:49
Шоу-бизнес
«Только после его смерти»: Даня Милохин не против занять место Николая Баскова
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Сочи, 24 августа. Звезда TikTok Даня Милохин стал популярным не только у подростков, но и у старшего поколения благодаря совместными треками с известными на всю страну эстрадными артистами.

В прошлом году тиктокер выпустил клип на песню «Дико тусим» с «золотым голосом российского шоу-бизнеса» Николаем Басковым. Коллаборация пошла на пользу не только Милохину, но и самому Баскову: оба артиста смогли достучаться до публики.

Музыканты продолжают дружить, причем звезда TikTok не стесняется подшучивать над старшим коллегой. В Сочи на фестивале «Новая волна» блогер отправился специально, чтобы поучаствовать в творческом вечере Баскова. Как передают «Дни.ру», на репетициях они весело дурачились и развлекались как могли. Поклонники полагают, что «золотой голос» уже присмотрел себе преемника.

«Мне кажется, будет сложно занять место Баскова, если только после его смерти, — посмеялся на это предположение Милохин. — Он — Басков! Хотя я теперь тоже «натуральный блондин»».

Отметим, далеко не все звезды шоу-бизнеса готовы признавать успех выходцев из TikTok. Ранее Лев Лещенко нелестно отозвался о блогерах, назвав тикток-хаусы «кунсткамерой». Однако на защиту модного движения встал продюсер Милохина Ярослав Андреев. Он обвинил корифея отечественной эстрады в двойных стандартах, поскольку тот, по его словам, лично ранее обращался к тиктокерам с предложением о сотрудничестве.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / «Только после его смерти»: Даня Милохин не против занять место Николая Баскова
басков новая волна Милохин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru