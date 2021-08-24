«Только после его смерти»: Даня Милохин не против занять место Николая Баскова

Сочи, 24 августа. Звезда TikTok Даня Милохин стал популярным не только у подростков, но и у старшего поколения благодаря совместными треками с известными на всю страну эстрадными артистами.

В прошлом году тиктокер выпустил клип на песню «Дико тусим» с «золотым голосом российского шоу-бизнеса» Николаем Басковым. Коллаборация пошла на пользу не только Милохину, но и самому Баскову: оба артиста смогли достучаться до публики.

Музыканты продолжают дружить, причем звезда TikTok не стесняется подшучивать над старшим коллегой. В Сочи на фестивале «Новая волна» блогер отправился специально, чтобы поучаствовать в творческом вечере Баскова. Как передают «Дни.ру», на репетициях они весело дурачились и развлекались как могли. Поклонники полагают, что «золотой голос» уже присмотрел себе преемника.

«Мне кажется, будет сложно занять место Баскова, если только после его смерти, — посмеялся на это предположение Милохин. — Он — Басков! Хотя я теперь тоже «натуральный блондин»».

Отметим, далеко не все звезды шоу-бизнеса готовы признавать успех выходцев из TikTok. Ранее Лев Лещенко нелестно отозвался о блогерах, назвав тикток-хаусы «кунсткамерой». Однако на защиту модного движения встал продюсер Милохина Ярослав Андреев. Он обвинил корифея отечественной эстрады в двойных стандартах, поскольку тот, по его словам, лично ранее обращался к тиктокерам с предложением о сотрудничестве.