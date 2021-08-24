Полиция Одессы задержала американца в футболке с надписью «Россия»

Одесса, 24 августа. Одесские правоохранители задержали американца, который гулял по городу в футболке в цветах триколора и надписью «Россия».

Задержание американца произошло на церемонии торжественного развертывания украинского флага. Мероприятие происходило у Потемкинской лестницы. При этом мужчина якобы вызывающе себя вел и был провокатором конфликта с жителями Одессы, а также попытался убежать от полиции.

Украинские СМИ опубликовали видео, на котором видно, что мужчину возмутили действия полицейских при задержании. Американец сообщил, что не совершал никаких противоправных действий. По его словам, полицейские Украины являются расистами, которым не нравятся россияне из-за политики. Задержанный также обещал связаться с американским президентом Джо Байденом.

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