Туры в Египет на «высокий» сезон подешевели

Москва, 24 августа. Началось раннее бронирование туров в Египет на «высокий» сезон: конец осени и зиму. Туроператоры отмечают, что стоимость отдыха пока даже ниже, чем летом.

Из-за сильной жары в Египте лучшим отдыхом считается осенний и зимний период, пик туристического сезона здесь приходится на Новый год. В другие страны также открылось раннее бронирование: уже сейчас занимаются туры на Мальдивы на майские праздники 2022 года, а в ОАЭ — на новогодние выходные, сообщили Туроператоры «Российской газете».

На осень и зиму уже доступны туры в Доминикану, Сейшелы, Кубу, Мексику, Шри-Ланку. Большим спросом у российских туристов пользуются направления, где не нужен ПЦР-тест и не придется проходить карантин (например, Доминикана).

По данным туроператоров, сейчас цена на туры в Египет в «высокий» сезон стала ниже, чем летом. К примеру, цены за неделю на ноябрь в трехзвездочный отель по системе «все включено» начинаются от 36 тыс. рублей на человека, тогда как летом стоили не менее 40 тыс. рублей. Однако никто из представителей турбизнеса не рискнул прогнозировать изменение стоимости путешествий: цена будет зависеть от спроса и количества рейсов.

Ранее сообщалось, что количество рейсов из России в Египет увеличат с 27 августа. Самолеты начнут в три раза чаще выполнять регулярные перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. То есть на каждом маршруте планируется выполнять не 5 рейсов, а 15.