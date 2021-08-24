Два пенсионера сорвались со скалы на туристической тропе в Магадане

Магадан, 24 августа. Пожилые мужчина и женщина сорвались со скалы в районе туристической тропы «Черный ключ» в Магадане.

Об этом сообщил начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области Павел Клочков. Пенсионеры собирали грибы, после чего заблудились и сошли с туристической тропы. Женщина оступилась и упала с обрыва. Мужчина пытался помочь спутнице, однако повис на дереве. Пострадавшая смогла вызвать помощь.

Прибывшие на место спасатели оказали ей первую помощь и эвакуировали из обрыва на скалолазном оборудовании. Женщине потребовалась операция, у мужчины было растяжение руки, его доставили домой.

Недавно аналогичный случай произошел на Камчатке. Там турист получил травму головы после падения с уступа вулкана Толбачик на высоте 800 метров.