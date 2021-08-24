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Автомобилистам посоветовали заменить аккумулятор до холодов
Общество
Автомобилистам посоветовали заменить аккумулятор до холодов
pixabay.com

Москва, 24 августа. Сейчас самое время прикинуть объем работ по подготовке автомобиля к осенним и зимним холодам, сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Для начала нужно обратить внимание на состояние шин. Если они изношены, то заняться их заменой нужно сейчас, пока это обойдется автовладельцу дешевле, чем в октябре, рассказал эксперт в беседе с радио Sputnik.

При необходимости важно заменить аккумулятор. Если он работает не идеально, и двигатель запускается все тяжелее, то с наступлением холодной погоды аккумулятор и вовсе перестанет справляться со своей задачей. Нужно поменять и щетки, от которых напрямую зависит обзор водителя. Все щетки среднего ценового диапазона за 1,5-2 тысячи рублей работают примерно одинаково и прослужат один сезон, в следующем году их все равно придется менять, напомнил эксперт и посоветовал брать не слишком дешевые и не слишком дорогие.

Недавно журналисты Федерального агентства новостей выяснили, почему техосмотр отвязали от ОСАГО, насколько он нужен и какой штраф грозит россиянину, если он не будет иметь на руках соответствующего документа.

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