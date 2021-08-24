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«В тяжелом положении»: пополневшая Наталья Фриске отбивается от слухов о беременности
Шоу-бизнес
«В тяжелом положении»: пополневшая Наталья Фриске отбивается от слухов о беременности
instagram.com  /  @friske_natalia

Москва, 24 августа. Поклонники сестры Жанны Фриске Натальи подозревают, что девушка решилась завести ребенка: на последних фотографиях блогер заметно прибавила в весе.

Наталья опубликовала в Instagram снимок со своим избранником Александром. Счастливые влюбленные стоят в обнимку на берегу Финского залива. Однако подписчики девушки обратили внимание на одну деталь: она позирует в обтягивающих лосинах, и видно, что у нее довольно крупные бедра, а футболке наоборот — слишком объемная.

Пользователи интересуются, не ждет ли Наталья ребенка.

«Нет, просто поправилась сильно. Просто жрать мне нужно меньше», — ответила на комментарий Фриске, добавив смеющихся смайликов.

Подписчики повторяли один и тот же вопрос несколько раз, и каждый раз Наталья не уставала опровергать слухи об интересном положении.

«В тяжелом положении: не могу перестать есть», — смеется Фриске.

Другие же подписчики блогера отметили, что ей очень идут пышные формы.

В 2019 году сестра покойной певицы пережила тяжелый развод с мужем Сергеем. Знакомые пары говорили, что сначала между бывшими супругами были сильные чувства, но со временем страсть поутихла и начались проблемы. В январе этого года она впервые показала своего нового возлюбленного Александра.

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беременность соцсети наталья фриске
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