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РПЦ высказалась о развитии искусственного интеллекта
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РПЦ высказалась о развитии искусственного интеллекта
pixabay.com  /  geralt

Петропавловск-Камчатский, 24 августа. Духовенство РПЦ и светские эксперты из России и Германии обсудят двоякую природу искусственного интеллекта в рамках форума «Искусственный интеллект и христианская этика».

Церкви не пристало опасаться закономерных достижений технического прогресса, возникших в контексте многовекового научного искания, однако искусственный интеллект, как и любой инструмент, можно использовать с хорошими целями или плохими, передает РИА Новости слова одного из организаторов мероприятия в Петропавловске-Камчатском.

«Это предмет человеческого творчества, которое благословлено Богом», — отметил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Один из главных рисков, которые может повлечь развитие ИИ — угроза свободе и достоинству человека. Никакое техническое достижение не должно становиться для человечества идолом, в этом случае вместо управления искусственным интеллектом люди начнут ему прислуживать, отметили представители духовенства.

Недавно в РПЦ также предложили запретить аборты для женщин с доходом выше прожиточного минимума, а в будущем — для всех россиянок.

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