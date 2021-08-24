Вассерман оценил пользу «Северного потока — 2» для Евросоюза

Москва, 24 августа. Аналитик и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об укреплении энергобезопасности Европы «Северным потоком — 2».

Лавров заявил, что утверждения об усилении зависимости Евросоюза от поставок российского газа из-за строительства газопровода необоснованны. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

«Рассматриваем строительство газопровода «Северный поток — 2» как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект. Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны», — сказал глава МИД.

Вассерман считает, что энергозависимость ЕС определяется характером ее производства. По его словам, оно является высокотехнологичным и энергоемким. Публицист также отметил, что Европе надежнее сотрудничать с Россией.

«Во-первых, она рядом. Во-вторых, в отличие от США, РФ еще ни разу не использовала свои ресурсы во зло кому бы то ни было», — сказал он.

Вассерман также указал на то, что США предлагает ЕС свои ресурсы гораздо дороже. К тому же Вашингтон постоянно меняет условия поставок. Аналитик заключил, что «Северный поток — 2» снизит зависимость Европейского союза от политических случайностей.

Предположения, что газопровод «Северный поток — 2» поставит Европу в зависимое положение от российского газа, лишены оснований, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вопреки опасениям лидеров стран, газопровод укрепит стратегическую энергобезопасность Европы на десятилетия вперед, уверен министр.