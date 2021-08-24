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Таролог Саона предсказала скорый брак Юлии Барановской
Шоу-бизнес
Таролог Саона предсказала скорый брак Юлии Барановской
wikipedia.org  /  Филипп Гончаров / CC BY-SA 4.0

Москва, 24 августа. Телеведущая Юлия Барановская скоро выйдет замуж и родит ребенка от любимого человека, окончательно оставив позади многолетний роман с футболистом Андреем Аршавиным.

Несмотря на то, что телеведущая отдала возлюбленному девять лет жизни и родила ему троих детей, отношения закончились разрывом: футболист признался в многолетней измене. Кроме того, они так и не поженились. Однако Барановской еще предстоит услышать марш Мендельсона.

«Это тот человек, который дает ей чувствовать себя женщиной. С этим человеком у нее будет ребенок», — сказала таролог по данным 5-tv.ru.

Телеведущая сейчас находится в энергетическом и эмоциональном расцвете и полностью готова к рождению еще одного ребенка и выстраиванию домашнего очага. Она не единственная, кто сейчас находится на пороге перемен в личной жизни.

Недавно астрологи предсказали Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку скорый разрыв из-за предательства.

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