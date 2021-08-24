Пользователям назвали возможную причину медленной работы Wi-Fi

Москва, 24 августа. Работа Wi-Fi может ухудшиться, если много устройств работают в одном канале с соседскими роутерами, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Чтобы узнать, кто из соседей мешает вам проводить время в интернете, нужно проверить список устройств, подключенных к вашей сети, заявил эксперт в беседе с агентством «Прайм». Для этого нужно зайти в настройки.

«Уровень сигнала в вашем роутере и роутере ваших соседей может быть разным — на одном и том же канале он может быть низким или высоким», — предупредил специалист.

Можно также использовать приложение, к примеру, анализатор Wi-Fi, скачав которое получится протестировать, какие каналы соседей совпадают или глушат ваш. В случае если подозрения оправдались, нужно сменить логин и пароль.

Смартфон также может начать порой подводить пользователя. В Роскачестве недавно рассказали, как очистить память телефона от ненужных данных.