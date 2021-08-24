Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 04:47
04:28
Экономика
Туры в Египет на «высокий» сезон подешевели
04:27
Происшествия
Два пенсионера сорвались со скалы на туристической тропе в Магадане
04:12
Общество
Автомобилистам посоветовали заменить аккумулятор до холодов
04:08
Шоу-бизнес
«В тяжелом положении»: пополневшая Наталья Фриске отбивается от слухов о беременности
04:06
Происшествия
Трое человек изнасиловали и задушили женщину во Владивостоке
04:00
Общество
Эксперт рассказал, за что могут внезапно оштрафовать при сдаче квартиры в аренду
03:47
Общество
РПЦ высказалась о развитии искусственного интеллекта
03:39
Политика
Вассерман оценил пользу «Северного потока — 2» для Евросоюза
03:28
Шоу-бизнес
Таролог Саона предсказала скорый брак Юлии Барановской
03:23
Общество
Пользователям назвали возможную причину медленной работы Wi-Fi
Все новости

Пользователям назвали возможную причину медленной работы Wi-Fi

  /   Обновлено: 24 августа 2021 03:23
Общество
Пользователям назвали возможную причину медленной работы Wi-Fi
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 24 августа. Работа Wi-Fi может ухудшиться, если много устройств работают в одном канале с соседскими роутерами, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Чтобы узнать, кто из соседей мешает вам проводить время в интернете, нужно проверить список устройств, подключенных к вашей сети, заявил эксперт в беседе с агентством «Прайм». Для этого нужно зайти в настройки.

«Уровень сигнала в вашем роутере и роутере ваших соседей может быть разным — на одном и том же канале он может быть низким или высоким», — предупредил специалист.

Можно также использовать приложение, к примеру, анализатор Wi-Fi, скачав которое получится протестировать, какие каналы соседей совпадают или глушат ваш. В случае если подозрения оправдались, нужно сменить логин и пароль.

Смартфон также может начать порой подводить пользователя. В Роскачестве недавно рассказали, как очистить память телефона от ненужных данных.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пользователям назвали возможную причину медленной работы Wi-Fi
интернет wi-fi роутер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru