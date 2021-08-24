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Юрист Савельев назвал условие для обустройства законной курилки в доме
Общество
Юрист Савельев назвал условие для обустройства законной курилки в доме
pixabay.com

Москва, 24 августа. Для обустройства курительной комнаты в жилом доме на законных основаниях нужно заручиться согласием 50% жильцов.

При этом нужно помнить, что лифты, лестничные площадки, чердаки, подвалы и иные помещения, не предназначенные для проживания, которыми пользуются жильцы многоквартирного дома, для курения не подходят, поскольку входят в категорию мест общего пользования, рассказал юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев в беседе с РИА Новости.

«Необходимо провести очное либо электронное голосование, где будут присутствовать свыше 50% собственников многоквартирного дома», — посоветовал специалист.

В рамках процедуры жители должны проголосовать за обустройство курилки. При этом согласиться с таким решением должны не менее 50% участников. Чаще всего загвоздка в цене: за установку вытяжки и наладку систем вентиляции придется выложить около 300 тысяч рублей. Медики же предостерегают от курения по другой причине: сигареты очень пагубно влияют на мужскую фертильность.

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курение закон курилка
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