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Астрологи назвали топ-3 самых «дорогих» для мужчин женщин по знаку зодиака

  /   Обновлено: 24 августа 2021 03:01
Общество
Астрологи назвали топ-3 самых «дорогих» для мужчин женщин по знаку зодиака
pixabay.com  /  Icons8_team

Москва, 24 августа. Любовь представительниц некоторых знаков зодиака можно завоевать красивыми вещами и дорогими подарками.

Так, девушка-Лев будет требовать не столько высоких затрат, сколько соответствия большим стандартам. Мужчинам будет трудно экономить в совместной жизни с такими женщинами.

Представительницы знака зодиака Овен хотят скорее не материальных вещей, а впечатлений. Они стремятся много путешествовать, саморазвиваться и повышать свой духовный уровень.

Женщины-Скорпионы обладают безупречным вкусом. Для них стул не просто мебель, а предмет интерьера, поэтому все вещи должны быть стильными. В этом плане Скорпионы не идут на компромисс, поэтому мужчинам придется не скупиться в совместной жизни с представительницами этого знака зодиака.

Недавно астрологи составили список самых надежных мужчин по знаку зодиака. В него вошли Телец, Лев и Скорпион.

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