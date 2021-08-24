Астрологи назвали самых невезучих знаков зодиака

Москва, 24 августа. Весы, Рак и Козерог попали в список самых обделенных фортуной знаков зодиака.

Представитель знака зодиака Весы привыкли всего добиваться своим трудом, еще с детства они поняли, что удача не на их стороне. Карьеру они также строят исключительно без посторонней помощи. Однако стоит им добиться, например, повышения зарплаты, как кто-то попросит в долг, или перед поездкой в отпуск они обязательно поссорятся со своей второй половинкой.

Раки не верят в удачу, а какие-либо милости фортуны воспринимают с опаской. Они никогда не находят деньги на улице, кассирша не даст сдачи больше, чем надо, а в любви им чаще всего не везет.

Обделенные фортуной оказались и Козероги. Даже обладая упорством и трудолюбием, они не всегда добиваются поставленных целей. Годами трудясь на одной работе, Козероги так и не получают повышения. В любви представители этого знака могут долго терпеть тиранов только из-за страха остаться в одиночестве.

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