Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 03:21
03:16
Общество
Пользователям назвали возможную причину медленной работы Wi-Fi
03:13
Общество
Юрист Савельев назвал условие для обустройства законной курилки в доме
03:01
Общество
Астрологи назвали топ-3 самых «дорогих» для мужчин женщин по знаку зодиака
02:58
Общество
Астрологи назвали самых невезучих знаков зодиака
02:38
Политика
Псаки отказалась называть «застрявшими» оставшихся в Кабуле американцев
02:35
Армия
Al-Arabiya: талибы захватили несколько самолетов и вертолетов США
02:21
Общество
Финансист Переславский назвал способы получить выгоду от похода в супермаркет
02:17
Шоу-бизнес
Бен Аффлек присматривает обручальные кольца после воссоединения с Лопес
02:13
Общество
Россиянам объяснили, что делать при контакте с зараженным коронавирусом человеком
02:00
Общество
Фермеры рассказали, с какими сложностями сталкиваются при изготовлении вина в Крыму
Все новости

Астрологи назвали самых невезучих знаков зодиака
Общество
Астрологи назвали самых невезучих знаков зодиака
pixabay.com  /  Arek Socha

Москва, 24 августа. Весы, Рак и Козерог попали в список самых обделенных фортуной знаков зодиака.

Представитель знака зодиака Весы привыкли всего добиваться своим трудом, еще с детства они поняли, что удача не на их стороне. Карьеру они также строят исключительно без посторонней помощи. Однако стоит им добиться, например, повышения зарплаты, как кто-то попросит в долг, или перед поездкой в отпуск они обязательно поссорятся со своей второй половинкой.

Раки не верят в удачу, а какие-либо милости фортуны воспринимают с опаской. Они никогда не находят деньги на улице, кассирша не даст сдачи больше, чем надо, а в любви им чаще всего не везет.

Обделенные фортуной оказались и Козероги. Даже обладая упорством и трудолюбием, они не всегда добиваются поставленных целей. Годами трудясь на одной работе, Козероги так и не получают повышения. В любви представители этого знака могут долго терпеть тиранов только из-за страха остаться в одиночестве.

Недавно астрологи составили топ-12 женщин, умеющих сводить с ума мужскую половину человечества. Львы, Скорпионы и Стрельцы оказались в тройке самых сексуальных.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Астрологи назвали самых невезучих знаков зодиака
астролог гороскоп невезение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru