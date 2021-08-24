Псаки отказалась называть «застрявшими» оставшихся в Кабуле американцев

Вашингтон, 24 августа. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на критику вывода американских войск из Афганистана.

Во время брифинга в понедельник, 23 августа, сотрудник Fox News Питер Дучи спросил Псаки, знает ли президент США Джо Байден, с чем связана большая часть критики вывода американских войск из Афганистана.

«Есть ли у президента ощущение, что большая часть критики направлена не на уход из Афганистана? А на то, как он приказал это сделать, выведя войска, прежде чем забрать американцев, которые сейчас оказались в затруднительном положении. У него есть такое чувство?» — спросил корреспондент.

Псаки заявила, что говорить о застрявших в Афганистане американцах «безответственно». По ее словам, руководство страны полно решимости эвакуировать тех соотечественников, которые хотят вернуться домой.

Дучи также спросил, что Байден имел в виду, говоря, что «Америка вернулась». Он уточнил, было ли это избиение американцев боевиками «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) или то, что афганцы вынуждены передавать своих детей через колючую проволоку. Очевидно, журналист имел в виду пытавшихся спасти свою семью жителей Афганистана, которые не смогли попасть на оставшийся под контролем войск США аэропорт Кабула.

«Президент имел в виду, что мы собираемся продолжать лидировать в мире, в том числе быть лидерами в эвакуации не только наших афганских партнеров, не только американских граждан, но и наших союзников», — ответила Псаки.

Телеканал Fox News в субботу, 21 августа, пытался выяснить судьбу американки, которая не смогла добраться до аэропорта Кабула. Но Белый дом не дал ответа на запрос.

Американка отмечала, что не может добраться до аэропорта Кабула, так как у нее на пути находится 20 контрольно-пропускных пунктов талибов. Женщина заявила, что ее избили боевики при попытке прорваться к аэропорту. Находившегося рядом с ней мужчину застрелили на глазах у жены и ребенка. Американка подчеркнула, что она лишь одна из неопределенного числа оказавшихся в тылу врага граждан США.

Лидер Афганистана Ашраф Гани, который сбежал из страны, ранее убеждал США, что намерен биться до конца с радикалами движения «Талибан». Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

1 Организация запрещена на территории РФ.