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Al-Arabiya: талибы захватили несколько самолетов и вертолетов США
Армия
Al-Arabiya: талибы захватили несколько самолетов и вертолетов США
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 24 августа. Телеканал Al-Arabiya сообщил, что боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) захватили несколько самолетов, вертолетов и ракет военных США.

Произошедшее стало причиной обеспокоенности в Пентагоне. По информации телеканала, специалисты пока не приняли решение об уничтожении оружия, которое захватили боевики. Источник отметил, что талибы могут испытать трудности в эксплуатации вертолетов и самолетов, потому что среди талибов пилоты отсутствуют, техническое обслуживание также является недоступным для них.

Вашингтон ждет конца эвакуации. США после этого примут решения об отдельных миссиях, в список которых входят и удары по складам с вооружением.

Талибы пока не взяли под контроль только провинцию Панджшер. Специалисты считают, что регион может продержаться шесть месяцев, если выстоит до ноябрьских морозов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан боевики талибы
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