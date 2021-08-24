Al-Arabiya: талибы захватили несколько самолетов и вертолетов США

Кабул, 24 августа. Телеканал Al-Arabiya сообщил, что боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) захватили несколько самолетов, вертолетов и ракет военных США.

Произошедшее стало причиной обеспокоенности в Пентагоне. По информации телеканала, специалисты пока не приняли решение об уничтожении оружия, которое захватили боевики. Источник отметил, что талибы могут испытать трудности в эксплуатации вертолетов и самолетов, потому что среди талибов пилоты отсутствуют, техническое обслуживание также является недоступным для них.

Вашингтон ждет конца эвакуации. США после этого примут решения об отдельных миссиях, в список которых входят и удары по складам с вооружением.

Талибы пока не взяли под контроль только провинцию Панджшер. Специалисты считают, что регион может продержаться шесть месяцев, если выстоит до ноябрьских морозов.

1 Организация запрещена на территории РФ.