Бен Аффлек присматривает обручальные кольца после воссоединения с Лопес

Сакраменто, 24 августа. Возобновивший роман с Дженнифер Лопес голливудский актер Бен Аффлек присматривал обручальные кольца у Тиффани в Сенчури-Сити, штат Калифорния.

Актер прогуливался в компании своей мамы и сына Сэмюэля и решил заглянуть в известный салон. Неизвестно, стали ли причиной неожиданного интереса заново вспыхнувшие чувства с певицей и возлюбленной из прошлого, но известно, что Аффлек уже звал Лопес замуж во время их прошлой попытки построить отношения.

Этот вопрос прозвучал в ноябре 2002 года, тогда пара рассталась раньше, чем успела пожениться. Перед этим им пришлось долго оттягивать церемонию из-за чрезмерного внимания журналистов.

В тот раз актер подарил певице 6,1-каратный розовый бриллиант, который стоил 2,5 миллиона долларов. Несмотря на красивую историю, в 2004 году звезды разорвали помолвку.

В этом апреле старые знакомые сошлись вновь, спустя месяц после того, как Лопес расторгла свою двухлетнюю помолвку с Алексом Родригесом. Недавно она по неизвестной причине снова вспомнила о бывшем молодом человеке: удалила общие фотографии и отписалась от него в соцсетях.