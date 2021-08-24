Финансист Переславский назвал способы получить выгоду от похода в супермаркет

Москва, 24 августа. Покупки чаще всего бывают стрессовыми из-за траты денег, однако поход в магазин может принести настоящую выгоду, если следовать простым правилам.

Об этом рассказал специалист департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, при походе в магазин следует не только приобретать продукты по акциям, но и использовать бонусные карты тех сетей, которыми покупатель чаще пользуется. В большинстве магазинов имеется накопительная программа, баллы которой можно списать в счет покупки.

Существуют также кобрендинговые банковские карты, которые имеют систему кэшбеков при покупках в магазинах-партнерах. При оформлении такой карты с чуть более дорогим тарифом, пользователь получит гораздо больше дисконтных предложений, в том числе и на супермаркеты, рассказал Переславский в интервью агентству «Прайм».

Недавно финансовый консультант Алена Никитина рассказала, как не потратить много денег при походе в магазин. Один из способов экономии — это сократить количество спонтанных и ненужных покупок