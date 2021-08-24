Россиянам объяснили, что делать при контакте с зараженным коронавирусом человеком

Москва, 24 августа. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что нужно делать после контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

На данный момент доминирует дельта-штамм коронавируса, который имеет более короткий инкубационный период. Если человек заражен, он узнает об этом достаточно быстро, рассказал Водовозов радио Sputnik.

«В случае контакта с заболевшим никаких особых мер принимать не нужно, то есть не надо бежать делать ПЦР. Если человек, с которым вы контактировали, заболел официально и зарегистрирован в Роспотребнадзоре, соответственно, с его контактами тоже могут связаться», — отметил специалист.

Однако это не всегда необходимо. Водовозов советует при контакте с инфицированным человеком наблюдать за своим самочувствием и обращаться к врачу, если начали проявляться симптомы COVID-19.

Ранее стало известно, что побочные эффекты после вакцинации от коронавируса определяются силой иммунитета и генетикой. Сильная иммунная система гораздо острее реагирует на прививку. От этого возрастает риск проявления побочных эффектов.