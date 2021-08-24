30 лет независимости Украины: чего успела лишиться страна

Киев, 24 августа. Украина празднует 30-летие самостоятельности. За эти годы страной правили шесть президентов, ее раздирали скандалы и революции.

В 1991 году Украина по уровню валового внутреннего продукта на душу населения занимала 52-е место в мире, однако спустя 30 лет оказалась на 91-й строчке, превратившись в государство с сырьевой экономикой и серьезного должника перед международными финансовыми организациями. На сегодняшний день страна фактически находится под внешним управлением Запада.

Внешнее управление

«Формально мы независимая страна, а неформально находимся под очень серьезным внешним влиянием, из которого до сих пор не можем выбраться. Все потому, что политические элиты до сих пор не созрели и в основной массе ориентируются на внешних игроков. Это тоже серьезный итог 30-летнего цикла», — заявил ТАСС директор Украинского института политики Руслан Бортник.

С первых дней независимости Украине пришлось искать способы финансирования экономики, и выбор пал на МВФ. Однако сотрудничество оказалось куда более затяжным, чем ожидалось изначально. По данным на февраль 2021 года, Киев и МВФ приняли 11 программ сотрудничества, страна получила займов на 23,9 млрд специальных прав заимствования (СПЗ), или около 35 млрд долларов. Киев все еще должен международной организации 7,14 млрд СПЗ и входит в четверку крупнейших заемщиков.

Чтобы покрыть старые кредиты, Украина брала новые: у Всемирного банка, Международного банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Международной финансовой корпорации и других. Однако это привело только к новым проблемам.

Совокупный внешний госдолг Украины на 30 июня 2021 года составил более 54,3 млрд долларов (в 2020 году — 60,8%), из них более 45 млрд долларов — собственно госдолг, остальное — гарантированный государством долг.

Потерянный промышленный потенциал

Страна во время СССР обладала огромным промышленным потенциалом. В центральных и восточных регионах действовали заводы металлургического, горно-химического, энергетического комплексов. Продукция шла не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

Однако за последние годы потерпели крах целые отрасли. К примеру, космическая. На грани выживания оказались несколько крупнейших производств (Южный машиностроительный завод, «Мотор сич»). Авиазавод «Антонов» за 30 лет независимости не выпустил ни одного нового воздушного судна.

«Если говорить о месте Украины в мировой экономике, то мы отстаем от всех. Одним словом (которым можно охарактеризовать 30 лет Украины), это деградация», — подчеркнул директор экономических программ Украинского института будущего (УИБ) Анатолий Амелин.

Изменилась и структура экспорта от высокотехнологичного к сырьевому. Сейчас до 80% — это сырье, преимущественно аграрной отрасли. Амелин отметил, что «с 2006 года чистый экспорт с Украины имеет отрицательное значение». В итоге все это приводит обесцениванию национальной валюты.

Итогом 2020 года стало то, что страна опустилась на 91-е место в мире по ВВП на душу населения.

Бегство из страны

На экономике напрямую сказались также госпереворот и последовавшие после него события в Крыму и в Донбассе. Потеряв возможность зарабатывать, украинцы, как высококвалифицированные кадры, так и разнорабочие, покидают страну в поисках работы. Согласно данным директора Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Эллы Либановой, сегодня за рубежом временно или постоянно трудятся от 3 до 5 млн украинцев. Однозначно цифру никто не назовет, ведь перепись населения в стране не проводилась уже 20 лет.

Либанова добавила, что покидать свою страну украинцы вынуждены не только из-за низких зарплат, они просто «не видят будущего Украины».

Ранее в интервью ФАН бывший премьер-министр Украины выразил мнение, что страна свой День независимости должна не праздновать, а отмечать как траурную дату, поскольку эта дата «символизирует для Украины потерю здравого смысла». Среди «достижений» Киева за последние годы он назвал пугающе резкий рост смертности и разрушение экономики. Украина, добавил Азаров, «стала самой нищей страной в Европе».