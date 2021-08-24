Подросток задушил 11-месячного брата и годовалую сестру в Индиане

Индианаполис, 24 августа. Подростка из Индианы недавно осудили за то, что он задушил 11-месячного брата и годовалую сестру в Индиане.

Присяжные в суде совещались шесть часов, прежде чем признать вину Николаса Кедровица в двух убийствах. По информации Fox News, подростку было 13 лет, когда он убил 11-месячного сводного брата Натаниэля Ритца и годовалую сводную сестру Дезири Маккартни.

Трупы детей обнаружили в доме семьи в Осгуде. Первое убийство произошло 6 мая 2017 года. Брата преступник убил 21 июля 2017 года. Медики сообщили, что оба ребенка погибли от удушения. Полицейские обратили внимание на Кедровица после того, как его мама сообщила полицейским об издевательстве над котенком.

Правоохранители ранее задержали мужчину, который задушил девушку. Инцидент произошел в московской квартире.