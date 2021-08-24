Аналитик Васильев заявил об отсутствии обеспеченных золотом валют в мире

Москва, 24 августа. Страны отказались от золотого стандарта 50 лет назад. Весь мир перешел к фиатным, необеспеченным золотом валютам.

Чтобы упорядочить и ограничить бесконтрольное печатание денег государством и сделать фиатную систему более стабильной, иногда звучит предложение вернуться к системе полувековой давности, рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм».

«Крайне маловероятно возвращение стран к финансовой системе, основанной на золоте», — отметил эксперт.

Такая схема тормозила развитие экономики. Эмиссия денег коммерческими банками была ограничена резервами золота, а они в свою очередь были ограничены добычей металла в стране и состоянием внешней торговли, пояснил аналитик. На данный момент доллар считается одной из самых надежных валют в мировой финансовой системе, сообщил глава департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.