Как победить селф-газлайтинг и перестать себя обесценивать

Москва, 24 августа. Человек становится несчастным, если начинает игнорировать собственные чувства. Психологи дали советы, как вовремя распознать такое отношение к себе и попытаться его исправить.

Газлайтинг представляет собой один из видов психологического насилия. Абьюзер нарушает личные границы жертвы, обижая ее либо словами, либо действием, а после пытается убедить пострадавшего, что тот сам виноват: накрутил себя или просто слишком ранимый. Однако порой врагом люди становятся сами себе, не умея справляться с самообесцениванием. Это явление называет селф‑газлайтинг.

Есть несколько основных «симптомов», по которым можно определить это разрушительное поведение, передает портал «Лайфхакер».

1. Запрет на эмоции: в ответ на оскорбление от кого-либо жертва убеждает себя, что виновата сама, а ее обидчик не хотел делать ничего плохого. «Стыдно из‑за такого переживать. У людей есть проблемы и посерьезнее» — одна из основных проблем.

2. Недоверие к себе: пытаясь забыть травмирующие воспоминания, жертва уверяет себя, что просто неправильно запомнила произошедшее. Психологи подчеркивают, что настоящие газлайтеры часто пользуются приемом «переписывание воспоминаний». Они внушают пострадавшему, что ему послышалось, привиделось, приснилось.

3. Сомнение в своих силах: жертва обесценивает свои достижения, внушает себе, что недостаточно хороша для той или иной работы, отношений, хобби и так далее.

4. Самобичевание: «Я сам виноват, что люди ко мне так относятся».

Эксперты выделяют несколько вариантов, откуда берется селф‑газлайтинг. В первую очередь, это воспитание — запрет родителей на выражение эмоций. Помимо этого причинами могут быть эмоциональный абьюз и защитная реакция.

Психологи подчеркивают, что газлайтинг нельзя называть безобидным, у его жертв может развиваться депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство. Самообесценивание действует почти также.

Психотерапевт Рэйчел Отис дает несколько советов, как справиться с селф‑газлайтингом. В первую очередь она рекомендует вести дневник, чтобы фиксировать эмоции и учиться менять установки. Насторожить должны фразы вроде: «Я слишком все драматизирую», «Никто не хотел меня обидеть», «Я все выдумала», «Ничего страшного не произошло».

После анализа подобных мыслей, Рэйчел Отис советует заменять их другими установками. К примеру: «Я доверяю своим ощущениям и точно знаю, что мне сказали что‑то обидное. Так что моя реакция оправданна».

Ранее психолог, сексолог и гипнотерапевт Алена Малышева в беседе с ФАН рассказала, что делать, если чувство вины превратилось в перманентное состояние, которое не покидает человека, а также куда обращаться за помощью и как скинуть с себя эту тяжелую ношу.

Читайте также: Психолог Аверс рассказала, как домохозяйке победить свои страхи и стать бизнес-леди.