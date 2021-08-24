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Гвардеец королевы Елизаветы II насиловал новобранцев при посвящении
Армия
Гвардеец королевы Елизаветы II насиловал новобранцев при посвящении
pixabay.com  /  alfcermed

Лондон, 24 августа. Британские правоохранители арестовали гвардейца королевы Елизаветы II, которого подозревают в изнасиловании двух новобранцев на посвящении.

Издание The Sun сообщает, что новобранцев насиловали с использованием дилдо в Колдстрим Гардс. В инциденте принял участие охранник Елизаветы II. Он же является и инициатором изнасилования.

Аналогичные происшествия уже происходили в течение нескольких месяцев. Недавно за это же нарушение расформировали подразделение британских ВВС. При этом летчики насиловали военного стволами минометов на посвящении.

Британец недавно выдавал себя за охотника на педофилов, чтобы совратить 12-летнюю девочку. Правоохранители в результате задержали преступника.

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великобритания изнасилование насилие
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